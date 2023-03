Jogo entre FC Porto e Arouca acabou em goleada e com confusão no relvado

FC Porto com uma sessão agitada no Olival

Último treino da semana teve jogo com o Arouca, que acabou com triunfo portista (4-0) e confusão na relva

O último dia de trabalho da semana do FC Porto terminou com um treino de conjunto, como já é habitual nas paragens do campeonato. Sérgio Conceição juntou elementos da equipa B ao que resta do plantel principal e convidou o Arouca para um encontro que, sabe O JOGO, terminou com um triunfo por 4-0 e alguma confusão no relvado, que motivou mesmo o fim prematuro do ensaio.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o FC Porto vencia ao intervalo por 2-0, com golos de Veron e Bernardo Folha. Na segunda etapa, já com outros jogadores em campo, Toni Martínez bisou e os portistas ainda tiveram mais um golo anulado.

O treino decorria da melhor forma para a equipa de Sérgio Conceição até que, já perto do final, se gerou uma confusão entre Toni Martínez Sema Velázquez que depois se alastrou a outros elementos, levando a que as duas equipas tenham sido mandadas embora mais cedo.