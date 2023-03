Jogo em Chaves resulta em mais três mil euros de multas para o FC Porto

Comportamento incorreto do público portista e reincidência no atraso do início da segunda parte motivam a coimas.

Além de confirmar o jogo de suspensão de Marcano - que completou uma série de cinco cartões amarelos - o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, relativo à última jornada, inclui, ainda, duas multas ao FC Porto. Uma de 1910 euros devido ao "comportamento incorreto do público", nomeadamente à utilização de "cinco engenhos pirotécnicos" que não tiveram "qualquer impacto no jogo".

A segunda coima, de 2040 euros, prende-se com o "atraso no reinício do jogo" por "culpa" de Chaves e FC Porto. "A segunda parte iniciou-se com um atraso de 3 minutos devido atraso das duas equipas, não tendo os capitães apresentando motivo justificativo para atraso", pode ler-se no mapa de castigos.