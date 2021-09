"Jogo de 2019? Saíram dois jogadores do Liverpool, nós mantivemos três"

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Liverpool, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendada para as 20h00 de terça-feira.

Diferenças: "Nós representamos um clube histórico, que tem a sua história e percurso na Liga dos Campeões, de altíssimo nível, mas história e passado não jogam. Se olharmos para aquilo que é experiência do Liverpool, em 2019, última vez que os defrontámos, saíram dois jogadores [Lovren e Wijnaldum], a nós só estão três, Corona, Otávio e Bruno Costa, essa experiência e estarem juntos é muito importante numa competição como a Liga dos Campeões. Agora podemos frisar ene diferenças teóricas que possam ter. Temos 20 ou 30 por cento do orçamento, mas isso não entra no campo. Entra a preparação, a estratégia e a forma como vamos estar organizados e sermos tão competitivos como o Liverpool."

FC Porto mudou oito jogadores desde 2019: "Cada jogo tem a sua história, este vai ter a sua vida quando o árbitro apitar. A identidade do Liverpool, como a nossa, não mudou. Vamos defrontar um adversário que, para mim, em alguns momentos do jogo é a melhor equipa do mundo. Não estou a querer exagerar, Estou a ser realista. Em alguns momentos é uma equipa verdadeiramente boa no que faz, forte, super agressiva na recuperação, muito capaz nos ataques à baliza, quando estão em ataque organizado com preenchimento de espaço interessante. Tem muitos pontos fortes, cabe-nos por a nós contrariar esse poderio e pôr a nu algumas fragilidades que também as tem."

Mudança no pós 0-5: "Preparamos os jogos para os ganhar. Mudando apenas uma ou outra coisa. A Champions tem as melhores equipas do Mundo, apesar de ser só uma competição europeia. O Liverpool não esteve bem quando não os defrontámos. Temos de contrariar o favoritismo do adversário. Um favoritismo teórico. Quando a bola rola é outra coisa."

Jogo mais aberto: "Vai ser um jogo completamente diferente do jogo de Madrid. Liverpool tem características diferentes, ideias e dinâmicas de jogo completamente diferentes."