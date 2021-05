Jogo com Rio Ave traz novo ensaio à dupla do futuro do FC Porto

Taremi e Toni Martínez fizeram nove golos nos 374 minutos que partilharam e prometem para 2021/22.

Quatro jogos, quatro vitórias e sete golos marcados: é este o registo da nova dupla de ataque do FC Porto, estreada ainda em novembro, para a Taça de Portugal, mas que só este sábado, em Vila do Conde, terá direito a repetição pela primeira vez esta época.

O entendimento entre Taremi e Toni Martínez tem melhorado a olhos vistos e, com a exclusão de Marega [ver notícia à parte], a sociedade perspetivada para o futuro por Sérgio Conceição terá direito a um novo ensaio, desta vez mais exigente do que o anterior. Até aqui, o iraniano e o espanhol partilharam o relvado em 374 minutos e, durante este período, os dragões fizeram um total 14 de golos, nove dos quais da autoria dos dois atacantes. Ou seja, a equipa faturou a cada 27 minutos com o ex-Rio Ave e o ex-Famalicão no ataque e só por duas vezes não melhorou o resultado que tinha na altura em que o treinador os juntou: com o Sporting, na Liga NOS, embora Taremi tenha entrado já no período de descontos, com o resultado em 2-2; e com o Nacional, na Taça de Portugal, porque quando Toni Martínez saiu (76"), a equipa perdia por 2-1 (ganhou 4-3).

Com iraniano e o espanhol juntos, os dragões apontaram um total de 14 golos. Só por duas vezes a equipa não melhorou o resultado. O Farense foi quem mais sentiu o entendimento que se vai afinando

Ora, para que se perceba a impacto da dupla, basta atentar no desempenho de ambos em três dos quatro jogos em que atuou de início até agora. Com exceção do tal encontro com o Nacional, Taremi e Toni Martínez marcaram sempre nos outros três: com o Fabril e com o Famalicão fizeram um golo cada um; e com o Farense, na jornada anterior, o iraniano bisou e o espanhol faturou por uma vez... a passe do parceiro.