Receção ao Paços de Ferreira permite ao atual treinador ultrapassar Jesualdo Ferreira no ranking do estádio do FC Porto.

A cumprir a quarta época, Sérgio Conceição vai orientar os portistas em casa pela 90ª vez. Ganhou 83,1 % das partidas. Só Vítor Pereira tem melhor aproveitamento, mas com metade dos jogos

A receção desta quarta-feira à noite ao Paços de Ferreira vai coroar Sérgio Conceição como o novo "rei" do Estádio do Dragão, tornando-se no treinador do FC Porto com mais jogos na história daquele palco.