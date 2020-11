"Jogo com o Paços de Ferreira foi, talvez, o pior da minha carreira como treinador"

Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do ​​​​​​​FC Porto com o Portimonense, deste domingo, às 17h30.

Pausa de 15 dias vai ser positivo para fazer uma mini pré-temporada?: "Não vou é ter jogadores. A minha vontade era essa [fazer uma mini pré-temporada], mas fico com poucos jogadores. Mas com os que fico e os novos, com certeza que iremos trabalhar muitas das coisas que não tivemos tempo de trabalhar neste período, com a tal intensidade competitiva, que tem sido muito grande.

Duas faces do FC Porto, uma na Liga dos Campeões e outra no campeonato. Mudança de chip?: "Toda a gente, não são só os jogadores [que têm de fazer a mudança de chip], é todo o ambiente. Acho que aconteceu um mau jogo [Paços de Ferreira], talvez o pior jogo da minha carreira como treinador e já tive oportunidade de dizer isto aos jogadores, mas estes tropeções acontecem, Agora não há nada a fazer. É olhar para aquilo que podíamos ter feito, estar nesse estar de alerta, desconfiar do que poderio do adversário. Isso não é um trabalho só dos jogadores, é um trabalho também do treinador e de todos os que rodeiam. Quando ganhamos eu falo desde o presidente ao cortador da relva, quando perdemos é a mesma coisa. Cada um tem de assumir a sua responsabilidade".