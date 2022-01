Jogo com o Belenenses custa mais de quatro mil euros em multas ao FC Porto

Adeptos do FC Porto no Jamor

Atraso no início do encontro e comportamento dos adeptos na origem das sanções aplicadas pelo Conselho de Disciplina.

A SAD do FC Porto foi multada em mais de quatro mil euros na sequência do jogo do último domingo com o Belenenses, referente à 18.ª jornada da Liga Bwin.

De acordo com o acórdão de deliberações do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na origem de uma coima de 1938 euros esteve um "atraso de dois minutos" no início da partida. "Apesar de várias insistências por parte dos delegados da Liga nomeados para o evento, o jogo iniciou-se com dois minutos de atraso em relação à hora prevista, devido à demora na comparência ao túnel de acesso ao relvado, por parte da sociedade desportiva visitante, FC Porto SAD. Para o referido atraso não foi, por parte dos responsáveis da aludida sociedade desportiva, apresentada qualquer justificação", pode ler-se.

O comportamento dos adeptos também motivou multas aos dragões, uma de 1910 euros, referente à utilização de engenhos pirotécnicos, e outra de 510 euros, alusiva a cânticos ofensivos dirigidos a Luiz Felipe, guarda-redes do Belenenses. Ora, a soma das três verbas mencionadas acima ascende a 4358 euros, que não incluem as habituais multas a jogadores, no caso Pepe (153 euros), Bruno Costa (128) e Uribe (128), resultantes dos cartões amarelos que viram. O central e capitão portista, por ter visto o quinto amarelo na Liga enquanto estava no banco de suplentes, terá de cumprir um jogo de suspensão e é baixa para o duelo com o Famalicão, no domingo.