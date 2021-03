"Jogava de graça aqui dois meses só para voltar a pisar o Dragão"

Em 2016, Lucho González admitiu ter o desejo de voltar ao FC Porto.

Lucho González, que agora termina a carreira de futebolista, ao serviço do Athletico Paranaense, nunca escondeu a ligação ao FC Porto, criada ao longo de seis anos - em dois períodos distintos - de camisola azul e branca vestida.

Em 2016, numa entrevista ao Porto Canal, o médio argentino admitiu ter o desejo de voltar ao clube da Invicta, onde conquistou dez títulos e, na altura, admitiu até... jogar de graça!

"Digo à minha mulher que quando acabar o contrato no Brasil vou tentar falar com o presidente e dizer que jogava de graça aqui [no Porto] dois meses só para voltar a pisar o Dragão", afirmou, então, Lucho González agora com 40 anos. Na mesma entrevista, admitiu tentar voltar ao FC Porto, mesmo que noutra capacidade:

"Quando deixar de jogar, se a minha ideia passar por estar ligado ao futebol, não tenho duvida de que vou tentar estar aqui no FC Porto", acrescentou Lucho. Sabe-se agora que vai integrar a equipa técnica do Athletico, no Brasil. Um ponto de partida para uma nova fase de vida.