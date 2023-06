"Jogar no FC Porto é muito mais do que ir treinar ou jogar e a seguir desligar a ficha"

Em declarações a O JOGO, Eustáquio sobe a fasquia para a próxima época, a partir de aspetos que importa levar de 2022/23. Médio vinca a obrigatoriedade de estar sempre nos limites, consciente de que a exigência de representar o FC Porto não se cinge aos treinos e jogos. Mira já está na conquista da Supertaça, contra o Benfica.

Com a frontalidade habitual, Stephen Eustáquio eleva a fasquia a nível coletivo e individual para a próxima época. O ponto de partida está em algumas lições de 2022/23 a que o FC Porto deve atentar.

"A margem de erro é pouca e qualquer detalhe pode fazer a diferença. Isso vai obrigar-nos a estar no máximo constantemente e, com maior ou menos dificuldade, ganhar todos os jogos, porque é esse o nosso objetivo, em Portugal e nas competições europeias", afirma o médio em exclusivo a O JOGO, já com a Supertaça, contra o Benfica, na mira.