"Jogar contra linha de cinco? Desde que não haja paragens constantes..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo em casa do Famalicão, às 18h00 de domingo, referente à segunda jornada da Liga Bwin.

O que espera do Famalicão? "Espero uma equipa à imagem do que fez no final da época passada. A estrutura mantém-se apesar de algumas saídas e entradas. O Famalicão habituou-nos a ser um clube estável e com um treinador que é conhecedor do que é o futebol português e que é bastante positivo pela forma como dá uma dinâmica às suas equipas. Acredito que pode haver mudanças, talvez no meio-campo, comparativamente ao onze que fizeram alinhar diante do Paços."

Espera um Famalicão mais expectante ou pressionante, sem bola? "Como estava a dizer há bocado nós não podemos controlar o que o rival tem preparado para o jogo. Nós estudamos as prestações que eles tiveram na pré-época e no arranque desta época e vemos alguns comportamentos padrão. Acredito que o jogo vai ganhar a sua vida, dependendo daquilo que nós fizermos no jogo. Teremos de ser muito pressionantes e não permitir ataques rápidos aos adversários. O Famalicão privilegia uma posse de bola mais apoiada, mas nós não podemos permitir que isso aconteça."

Possibilidade de adversário jogar com linha de cinco defesas: "Nós, por vezes, trabalhamos e analisamos o adversário, precavendo que eles vão ter mais um elemento na defesa. Eu como treinador de equipas teoricamente menos fortes nunca mudei o meu sistema habitual tendo em conta um clube maior que ia defrontar em Portugal. Na Liga dos Campeões já o fiz. Desde que o tempo útil de jogo seja respeitado e que não haja paragens constantes e o jogo seja normal... Respeito quem jogue com uma linha de cinco ou seis, cabe-nos a nós depois desembrulhar essa estratégia. Importante é que depois o árbitro esteja atento às perdas de tempo e compensa com o devido tempo de descontos."