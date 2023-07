"Jogar a Liga dos Campeões pelo FC Porto? Ainda não consigo imaginar..."

Declarações de Fran Navarro, reforço do FC Porto neste mercado de transferências, em entrevista à revista Dragões

Representar o FC Porto: "É muito especial, porque jogar numa equipa tão grande como o FC Porto é um sonho que tenho desde pequeno e estou muito entusiasmado por ter assinado contrato. Creio que vai ser um ano muito bonito."

Rumores de poder vir a reforçar o FC Porto: "Havia rumores, sim, e eu tinha muito interesse em estar aqui. Quando ficou claro de que viria mesmo para cá, eu, os meus amigos e a minha família ficámos muito felizes. Estar aqui é uma grande alegria."

Mensagem aos adeptos: "Muito obrigado por todas as mensagens bonitas que me transmitiram nas redes sociais e espero que agora, com esta camisola, lhes possa dar muitas alegrias e que o FC Porto ganhe tudo o que há para ganhar."

Ganhar tudo é o objetivo? "O FC Porto é uma equipa ganhadora, pensa sempre em conseguir mais e melhor. Em todas as competições que estejam ao nosso alcance vamos tentar dar o máximo para ganhar e essa mentalidade resume exatamente aquilo que é o FC Porto."

Jogar a Liga dos Campeões: "Ainda não consigo imaginá-lo, porque é algo que sempre tive em mente e agora, que pode tornar-se realidade, creio que vai ser muito bonito."

Jogar fora do país de origem: "Quando sais da tua cidade e vais para outro lugar que desconheces não sabes o que vais encontrar nem o que pode acontecer. A verdade é que me trataram sempre muito bem desde que cheguei a Barcelos e me transmitiram a confiança que me fez chegar aqui para poder jogar a Champions e poder conquistar títulos."

Temporada de estreia no Gil Vicente: "Fiz logo dois golos no primeiro jogo e estava muito focado, porque sabia que esse ano poderia ser decisivo para mim. Amadureci muito nas minhas duas épocas no Gil Vicente para agora poder estar aqui."

Segunda época em Barcelos ainda teve mais golos: "Sempre tentei ajudar a equipa o máximo possível e é óbvio que o mais importante para os avançados é poder fazê-lo com golos, mas é preciso que façam muito mais, que trabalhem muito e sejam o primeiro a defender."

Fran Navarro foi sempre falado como um dos jogadores em destaque no campeonato. Isso trouxe pressão positiva? "Não passo muito tempo nas redes sociais, mas acabamos sempre por saber aquilo que se comenta. Essa pressão acabou por se transformar numa sensação bonita e eu quis desfrutar dela ao máximo, porque nunca sabemos o que o futuro nos reserva."