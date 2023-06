Veron num duelo com Florentino, médio do Benfica

Veron concorda com Sérgio Conceição: FC Porto foi a melhor equipa.

Veron reiterou as afirmações de Conceição, para quem o FC Porto foi a melhor equipa do campeonato: "Sim, sem dúvida. Ficámos a dois pontos, mas sabemos que, jogando com o Benfica de igual para igual, somos melhores, e com o Braga e Sporting."

O problema, disse em jeito de alerta, foi outro. "Frente às equipas inferiores, com todo o respeito, não conseguimos mostrar o que realmente somos e isso prejudicou-nos. Que sirva de aprendizagem", vincou, antes da partida pra férias.

O avançado de 20 anos, ex-Palmeiras, realizou 26 jogos e apontou um golo na época de estreia pela FC Porto.