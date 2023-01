Jogadores em final de contrato: FC Porto tem uma mão-cheia para resolver

Janeiro abre janela ao assédio de outros clubes aos atletas em fim de contrato. SAD tenta esticar ligações. Manafá e Uribe receberam ofertas para renovar e Pepe sabe que a continuidade só depende da disponibilidade física. Marcano volta a passar por cenário idêntico a 2018, enquanto Fernando Andrade vai deixar o clube.

Janeiro é uma época de oportunidades para os clubes, com a reabertura do mercado de transferências, mas pode também ser perigosa, principalmente para quem tem jogadores em final de contrato, como é o caso do FC Porto.

O início do ano civil abre uma janela ao assédio de outros clubes a Manafá, Pepe, Marcano, Uribe e Fernando Andrade que, por entrarem nos últimos seis meses de ligação aos azuis e brancos, podem comprometer-se legalmente com outros emblemas para a época seguinte. A SAD já manifestou a vontade de prolongar o vínculo de alguns, seja pela importância na equipa, seja para evitar uma saída a custo zero, mas é garantido que nem todos farão parte do plantel quando se der o pontapé de saída para 2023/24.

Teoricamente, o caso mais simples de resolver será o de Pepe. Aos 39 anos, o central continua a ser um elemento preponderante no eixo defensivo do FC Porto e sabe que a renovação só depende dele. Ou seja, da disponibilidade física que apresentar e da vontade de prolongar a carreira, uma vez que Pinto da Costa já referiu publicamente que o capitão é "um animal competitivo" e que basta querer para rubricar um novo vínculo.

Manafá e Uribe também já receberam propostas oficiais para ficar, embora tenham pedido algum tempo para as analisar. Como O JOGO adiantou, o lateral-direito, que recuperou há pouco tempo de uma lesão grave, encontra-se perante a possibilidade de assinar até 2027, enquanto que o médio, indiscutível para Sérgio Conceição desde que foi contratado ao América (2019), tem uma oferta até 2026.

A maior incógnita está relacionada com Marcano, que renasceu esta temporada após uma fase de sucessivas lesões. O central espanhol, que em 2018 optou por deixar o Dragão como jogador livre para se comprometer com a Roma, fixou-se entre as opções iniciais de Sérgio Conceição nos últimos jogos e, aos 35 anos, transmite sinais de ainda poder prolongar a carreira mais algum tempo.

Quanto a Fernando Andrade, que não soma qualquer minuto oficial em 2022/23, não será alvo de qualquer proposta de renovação e vai abandonar os dragões. Resta saber se agora ou apenas em junho.