Jogadores do FC Porto reagem nas redes sociais: "Como dizem aqui..."

Triunfo frente ao Boavista manteve o primeiro lugar à distância de quatro pontos.

Um golo de Taremi, na conversão de uma grande penalidade, carimbou a vitória do FC Porto no dérbi com o Boavista, jogo da ronda 30 do campeonato. Nas redes sociais, vários jogadores dos dragões assinalaram a conquista dos três pontos, que mantêm a equipa com os olhos no primeiro lugar, à distância de quatro.

"Grande vitória no dérbi. Grato a Deus por tudo", escreveu Pepê, que esteve em bom plano durante a partida.

"Como dizem aqui, vitória à FC Porto. Obrigado Jesus Cristo", publicou, por seu lado, Wendell, mais uma vez titular no flanco esquerdo da defesa.

Taremi, autor do remate decisivo, publicou uma imagem do momento em que festeja o único golo do encontro. "Seguimos juntos, craque", reagiu Otávio.

Suplente utilizado, André Franco, que sofreu o penálti cometido por Mangas, destacou também o grande ambiente no Dragão. "Mais três pontos muito importantes! Obrigado a todos pelo apoio e pelo ambiente no Dragão! Seguimos juntos", pode ler-se.