À 00h40, os jogadores do FC Porto apareceram na entrada do P1 do Estádio do Dragão e exibiram os dois troféus conquistados esta época: o Campeonato e a Taça de Portugal.

Os jogadores do FC Porto mostraram os troféus do Campeonato e da Taça de Portugal aos adeptos no exterior do Estádio do Dragão. O relógio marcava 00h40, sensivelmente, quando a equipa se dirigiu ao P1 para um momento de convívio com os adeptos.

Zaidu e Uribe apareceram, inicialmente, a segurar o troféu conquistado este domingo frente ao Tondela (3-1), enquanto Otávio e Mbemba seguravam o troféu de campeão da Liga Bwin.

O defesa-central congolês, recorde-se, despede-se dos azuis e brancos.