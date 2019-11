Joelho esquerdo deixa Zé Luís em dúvida para o FC Porto-V. Setúbal

Nome do avançado surge no boletim clínico devido a um problema no joelho esquerdo

A disponibilidade de Zé Luís para a receção do FC Porto ao V. Setúbal, deste domingo (17H30), a contar para a Taça de Portugal, é uma incógnita. Apesar de Sérgio Conceição ter informado que só Pepe e Romário Baró se encontravam de fora do encontro com os sadinos, o nome do avançado surge no boletim clínico devido a um problema no joelho esquerdo.

De acordo com a nota publicada no portal do FC Porto, divulgada já depois da conferência de Imprensa do treinador, Zé Luís apresenta uma tendinite no joelho esquerdo e, esta manhã, limitou-se a fazer treino condicionado e tratamento). Pepe (treino condicionado) e Romário Baró (treino condicionado e ginásio) deram continuidade aos respetivos processos de recuperação.