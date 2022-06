"João Víctor é um central com características para clube grande"

Jogador do Corinthians interessa ao FC Porto.

O treinador Sérgio Vieira fez uma análise a João Víctor, defesa-central do Corinthians que interessa ao FC Porto, e revelou que ponderou contratar o brasileiro quando orientava o Farense.

"É um central com características para clube grande, para impor e render imediatamente. Muito agressivo na disputa, excelente pensamento por quem está a querer contratar. Ágil, percorre espaços fora da zona de controlo. Um defesa-central com estatura alta, agressivo, competitivo, com boa construção... Ponderamos a contratação dele no Farense, estava a crescer na altura", afirmou, em declarações à Antena 1.

Timão admite interesse em João Victor

O Corinthians está familiarizado com o interesse de vários clubes em João Victor, entre os quais o FC Porto, que procura no Brasileirão por um reforço para o eixo da defesa.

"Existem procuras, principalmente pelo João Victor. Já comentei sobre ele e as propostas de Portugal. Existem muitas sondagens pelo Du Queiroz, o Raul e isso deixa-nos contentes", referiu ao "Globo Esporte" Duílio Alves, presidente do Timão, que, todavia, não fechou a porta a um negócio.

"A intenção é não vender ninguém, lógico, desde que consigamos ter sucesso na parte financeira. No ano passado conseguimos não fazer as vendas, porque as propostas não eram boas e trouxemos o dinheiro com novas receitas. Este ano, procuramos ter o mesmo sucesso, mas sabemos que dificilmente os clubes do Brasil fecham as contas sem vendas", explicou.