João Víctor, alvo do FC Porto, ressentiu-se de lesão no regresso e foi substituído

João Victor (à direita), central do Corinthians

Central do Corinthians foi titular, voltou a sentir desconforto e saiu aos 52 minutos.

João Víctor, central do Corinthians alvo do FC Porto, regressou aos relvados - e logo como titular - após um mês de ausência por lesão num tornozelo, na goleada sobre o Santos, por 4-0, na primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil.

No entanto, o jogador de 23 anos voltou a sentir desconforto e foi substituído aos 52 minutos, tendo sido ajudado pelo companheiro Raul Gustavo.

"Fui elogiá-lo, pelo começo de jogo que fez. Dissemos-lhe que ele podia jogar até quando conseguisse. Deu o melhor dentro de campo, fico orgulhoso e feliz por ele, porque jogar com dor não é para qualquer um. Foi um guerreiro para mim, mas espero que não seja nada grave", afirmou.