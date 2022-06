João Víctor acelera e FC Porto conta com um aliado de peso

SAD azul e branca acredita que pode fechar a contratação do central do Corinthians por uma verba acessível.

A inclusão de João Marcelo no plantel da próxima temporada, que O JOGO noticiou, não fecha as portas à entrada de mais reforços para o eixo defensivo e João Víctor é um dos jogadores que a SAD azul e branca, com o aval de Sérgio Conceição, está a negociar, acreditando que o negócio possa ser feito por uma verba a rondar os cinco milhões de euros, embora no Brasil se diga que o Corinthians não está disposto a abrir mão do defesa por menos de 8 M€.