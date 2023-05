João Pinto sobre Pedroto: "Quando passávamos a Ponte da Arrábida já estávamos a perder por três"

João Pinto em entrevista a Maniche no programa "Hora dos Craques", do Porto Canal

Importância de José Maria Pedroto: "Não há palavras para descrever o que foi o senhor Pedroto como pessoa e treinador do FC Porto. Quando passávamos a Ponte da Arrábida já estávamos a perder por três. Deu-se a volta a essa situação com a entrada do senhor Pedroto com a chegada de Pinto da Costa à presidência. Essas duas pessoas é que começaram a ir contra os clubes da capital, conseguiram jogadores para construir grandes equipas."

Engodo para o Bayern em Viena: "Antes de irmos para a Áustria, o Artur Jorge disse-nos 'em todas as entrevistas que dermos, vamos dar o favoritismo ao Bayern, mas vamos lá para ganhar'. Era para ver se os adormecíamos e se calhar adormecemos. A mentalidade era para ganhar."

Carreira num só clube é coisa rara agora: "Os jogadores têm de saber viver com o empresário. Assinam cinco anos, se quiserem renovar, ou fazem dois anos mais cedo [do fim] ou então, se deixam até à última têm imensas dificuldades. Eles aqui podem ganhar muito dinheiro, mas no estrangeiro podem ganhar muito mais, os clubes portugueses não têm capacidade para aguentar jogadores em fim de contrato."