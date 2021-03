João Pinto reage ao Chelsea e admite: "Com adeptos, gostaria que tivesse sido o PSG"

João Pinto, histórico capitão do FC Porto que agora integra o departamento de scouting, reagiu ao sorteio dos quartos de final da Champions, que colocou o Chelsea no caminho dos dragões.

Reação ao sorteio: "Havia duas equipas que não gostaria que calhassem ao FC Porto, o Manchester City e o Bayern Munique. Desde o início da competição, e principalmente com a entrada do novo treinador [Thomas Tuchel], o Chelsea é a equipa que mais tem evoluído e está a chegar à melhor forma. O FC Porto dá-se bem com estas dificuldades e é nestes momentos que o FC Porto se transcende. Se tivesse público nas bancadas, gostaria que tivesse sido o PSG, por causa dos emigrantes portugueses, que bem mereciam ver o FC Porto em França."

FC Porto em 4x3x3 ou 4x4x2? "Os treinadores jogam conforme as características dos seus jogadores. Neste momento, o FC Porto jogando em 4x4x2, e com o Otávio em campo, de um momento para o outro pode virar para um 4x3x3 e quase ninguém dá por essa alteração. É a dinâmica que a equipa tem e que o Otávio dá à equipa do FC Porto, embora eu seja contra a ser um jogador a ter importância numa equipa de futebol, mas neste momento o Otávio é uma peça fundamental na equipa do FC Porto, ainda para mais numa Liga dos Campeões, a jogar contra os tubarões da Europa."