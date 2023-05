João Pinto "Disse a Robson 'vou trabalhar muito mais para lhe lixar a cabeça'"

João Pinto em entrevista a Maniche no programa "Hora dos Craques", do Porto Canal

Importância da Academia para o FC Porto: "Na formação, no FC Porto, há coisas que estão bem e outras menos bem. Penso que vai arrancar a Academia, é a coisa mais importante que as camadas jovens precisam."

Coerência na estratégia: "Acho que o FC Porto, com o treinador que tem na equipa A e que está cá há vários, na equipa B e nas camadas jovens tem de seguir mais ou menos a mesma linha. Se os seniores jogam de uma forma e queremos que os jogadores das camadas jovens cheguem à equipa A, para isso o mais fácil é a formação jogar quase da mesma forma que a equipa A. Nos escalões mais baixos, não estás a retirar a criatividade."

Adaptação de João Mário: "Quando vi o João Mário pela primeira vez a lateral-direito, pensei que ele, se calhar, não tinha estrutura mental para isso, por aquilo que conhecia dele. Mérito do Sérgio Conceição."

O exemplo como capitão: "Robson, Mourinho e Inácio vieram ter comigo ao quarto. Disseram que a partir daquele dia iam apostar mais no Secretário. Respondi: 'pronto, mister, fico triste, mas a vida é assim mesmo. Mas vou dizer-lhe uma coisa, se eu até aqui trabalhava muito, vou trabalhar muito mais para lhe lixar a cabeça.' Mesmo não jogando, eu treinava mais do que os meus colegas. Essa frase do Robson que dizia que eu tinha dois corações e quatro pernas...eu era sempre o primeiro da fila nos treinos. Os meus colegas até diziam para ir devagar, mas se era para andar rápido, é para andar rápido. Como capitão de equipa, falava quando as coisas estavam mal, mas o respeito que tinham por mim era sobretudo pela forma como eu trabalhava e treinava. Era o primeiro a chegar às Antas e um dos últimos a sair."