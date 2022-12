João Pedro sob avaliação do Grémio

Jornal "Zero Hora" refere que o clube de Porto Alegre está a monitorizar o brasileiro

Fora dos planos do FC Porto, tanto para a equipa principal como para a equipa B, João Pedro deverá dar continuidade à carreira no Brasil e, nesse sentido, esta quinta-feira é apontado como alvo do Grémio.

De acordo com o jornal "Zero Hora", o clube de Porto Alegre está a monitorizar a situação do lateral-direito, que chegou a ser inscrito pelos dragões no último dia da janela de transferências de verão.

Embora ainda não tenham existido conversas nesse sentido, a mesma fonte garante que a ideia do emblema "tricolor" seria contratar João Pedro por empréstimo. Uma situação com um grau de probabilidade baixo, tendo em conta que o contrato do defesa de 26 anos com os azuis e brancos expira dentro de seis.

João Pedro foi contratado em 2019, mas nunca conseguiu impor-se no FC Porto, realizando apenas três jogos pela equipa principal. Nos últimos dois anos jogou, por empréstimo, no Bahia e no Corinthians.