João Pedro deixa Corinthians e futuro volta a estar nas mãos do FC Porto

Lateral-direito está ligado ao emblema azul e branco até 2023.

Chegou ao fim o empréstimo de João Pedro ao Corinthians. O lateral-direito esteve cedido ao clube brasileiro durante uma época e fica agora à espera de instruções por parte do FC Porto, com o qual tem contrato até 30 de junho de 2023.

João Pedro despediu-se do Timão com uma publicação no Instagram, em que destacou as amizades realizadas no clube.

"Chegou ao fim a minha passagem pelo Sport Club Corinthians Paulista. Foram 10 meses de muito aprendizado, grandes amizades construídas e a sensação que procurei sempre dar o meu melhor dentro e fora de campo para honrar essa camisa tão importante no cenário do futebol mundial. Agradeço o apoio de todos durante esse período e deixo o clube mais fortalecido e preparado para um novo desafio", escreveu o brasileiro.

Durante a passagem pelo clube de São Paulo, o defesa foi utilizado apenas em sete ocasiões, cinco das quais por Vítor Pereira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ã (@jpmaturano)