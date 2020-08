João Paulo Rebelo reage a declarações de Marega: "Permita-me discordar..."

Em causa as declarações do maliano sobre as t-shirts com slogans, em entrevista concedida ao Jornal de Notícias.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, em entrevista concedida à rádio Observador, comentou a opinião de Marega dada em entrevista ao Jornal de Notícias, dizendo que "as t-shirts com slogans não vão mudar as coisas", referindo-se aos insultos racistas no jogo do FC Porto frente ao Vitória, em Guimarães, e as camisolas utilizadas nos jogos seguintes com frases alusivas ao tema.

"Caso Marega? A reação foi de uma enorme solidariedade com o jogador e de repúdio para estas situações", começou por dizer, discordando depois do maliano:

"Permita-me discordar com o Marega. [Utilizar as t-shirts com slogans] Não resolve tudo mas ajuda muito. Temos que continuar a fazer muita sensibilização e isso acaba por trazer muitos resultados. Para ser uma boa justiça nunca pode haver resultados imediatos", concluiu.