João Paulo Rebelo criticado por Francisco J. Marques: "A única pessoa que não quis homenagear Quintana"

Secretário de Estado do Desporto e da Juventude não marcou presença nas cerimónias fúnebres do guarda-redes de andebol.

O secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, voltou a ser visado pelo FC Porto esta terça-feira, desta feita por não ter marcado presença nas cerimónias fúnebres de Alfredo Quintana, internacional português de andebol que faleceu na sexta-feira.

"O que se passou foi uma primeira pequena homenagem ao grande atleta que era Quintana. Juntou adeptos e rivais, com as presenças de Benfica e Sporting. Numa altura em que se ultrapassaram rivalidades, a única pessoa que não quis homenagear Quintana foi o secretário de Estado do desporto, que não apareceu nem mandou mensagem. É uma ave rara no meio disto tudo, a única preocupação são os direitos televisivos. Aparece publicamente só para falar sobre isto, não para marcar presença ou mandar mensagem no funeral de um jogador da Seleção Nacional, que muito fez pela Seleção, que esteve nos melhores resultados de sempre da Seleção de andebol. Há esta nota dissonante que, mais uma vez, penaliza o desporto português", atirou Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, no programa "Universo Porto da Bancada", no Porto Canal.