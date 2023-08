"João Moutinho no FC Porto? Se se concretizar, é uma decisão bastante acertada"

João Moutinho e o FC Porto estão em contacto. O médio, de 36 anos, está sem clube.

Beto Pimparel, guarda-redes que se cruzou com João Moutinho no balneário do FC Porto e da Seleção portuguesa, acredita que um regresso do médio aos dragões seria uma decisão certada, destacando as qualidades que o internacional português poderia oferecer à equipa azul e branca.

"Nós jogámos juntos alguns anos, é um jogador que encaixou perfeitamente na estrutura, na equipa, na identidade do clube. Quase uma década mais tarde, voltará um jogador com mais maturidade. Se se concretizar, é uma decisão bastante acertada das duas partes", afirmou, em declarações à "Bola Branca", da Rádio Renascença.

"Em certos momentos, o FC Porto acaba por partir um bocadinho o jogo, dada a agressividade ao nível da pressão e a querer uma intensidade sempre muito grande. Com esta maturidade que o João tem, com este saber estar no campo, saber pautar e pausar o jogo, acredito que será uma peça importante em alguns momentos do jogo. No sentido de dizer: 'vamos respirar, vamos controlar um bocadinho agora a bola, vamos controlar um bocadinho o momento do jogo'", analisou o também antigo internacional português, de 41 anos.

Na opinião de Beto, João Moutinho tem todas as qualidades necessárias para vir a ser um treinador de sucesso no futuro: "O João tem o perfil para treinador. Se vai ser no FC Porto, se ele vai terminar a carreira no FC Porto, isso já é uma decisão dele. Mas é um possível caminho para o João, porque reúne muitas condições para o fazer. Não sei quantos anos é que ele quer jogar e, depois, sim, paralelamente, começar a preparar o seu pós-carreira."