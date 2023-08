João Moutinho em contactos com o FC Porto

Nos últimos dias surgiram contactos entre o médio, que está livre no mercado, e o clube azul e branco.

Livre de compromissos depois de ter terminado a ligação ao Wolverhampton, João Moutinho está no mercado à procura de um clube para continuar a carreira e, ao que O JOGO apurou, nos últimos dias manteve contactos com elementos da estrutura do FC Porto.

A possibilidade de regressar ao clube encontra-se em análise, mesmo sendo um cenário complicado, devido ao número de soluções existentes atualmente no plantel. Afinal, com a chegada de Alan Varela (ex-Boca Juniors) e Nico González (ex-Barcelona), bem como a provável permanência de Romário Baró (lesionado) no grupo, os dragões passaram a contar cinco elementos para duas posições.

No entanto, o mercado continua aberto até 31 de agosto e de Itália têm surgido notícias a ligar Grujic ao Milan. Moutinho poderia ser então uma hipótese, desde que a avaliação de Sérgio Conceição seja positiva.