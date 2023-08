João Moutinho é hipótese que entusiasma adeptos do FC Porto

Inquérito lançado por O JOGO tem resultados esclarecedores sobre possibilidade de o médio regressar ao FC Porto. Anteontem, despediu-se do Wolverhampton nas redes sociais; O processo é tratado diretamente por Pinto da Costa, mas há vários fatores em causa. Um dos principais seria o excedente de opções no setor intermédio, caso não se verifiquem saídas.

A possibilidade de João Moutinho regressar ao FC Porto neste defeso deixa os adeptos entusiasmados. É esta a principal conclusão que se retira do inquérito online lançado por O JOGO. 82,7% dos inquiridos (2515) consideram que o médio de 36 anos, agora ex-Wolverhampton, seria um bom reforço para os dragões, contra apenas 17,3% (526) com opinião contrária.

Sempre muito acarinhado e respeitado pela família azul e branca, depois de três épocas de enorme sucesso, entre 2010/11 e 2012/13, Moutinho, tricampeão pelo FC Porto, é um nome em cima da mesa e um dossiê que está a ser tratado diretamente por Pinto da Costa. Não obstante, há vários fatores que influenciam o desfecho do processo, num momento em que faltam já menos de duas semanas para o encerramento das inscrições. Na eventualidade de todos chegarem a acordo para a contratação de Moutinho, haveria desde logo um excedente de opções no meio-campo. Stephen Eustáquio, Marko Grujic e Bernardo Folha transitaram da última época, Romário Baró regressou de empréstimo e tem dado sinais muito positivos, e Nico González e Alan Varela foram contratados. Com Moutinho, seriam sete nomes para duas vagas no onze, dentro do sistema mais utilizado por Sérgio Conceição.

No entanto, não é um assunto encerrado. Ao que O JOGO apurou, Bernardo Folha, que no último fim-de-semana foi utilizado na equipa B, poderia sair para rodar num empréstimo, enquanto Grujic tem sido o médio mais vezes associado ao interesse de outros clubes, como Lazio e Milan, embora sem nunca ter passado disso, até ao momento.

Do lado de João Moutinho, também a família vê com bons olhos o regresso a Portugal nesta fase da carreira, depois de dez épocas no estrangeiro, entre Mónaco e Wolves, de quem o jogador se despediu anteontem. "Muito obrigado por estes cinco anos mágicos. Sou um lobo como vocês e nunca esquecerei todas estas grandes recordações", pode ler-se numa mensagem nas redes sociais.