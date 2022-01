João Mendes, o jovem lateral que tem impressionado Sérgio Conceição

Lateral requisitado à equipa B tem deixado indicações positivas junto da equipa técnica.

A chamada de Zaidu à CAN proporcionou uma oportunidade que João Mendes tem aproveitado da melhor forma. Presença frequente nos trabalhos da equipa principal do FC Porto desde o início do novo ano, o lateral esquerdo tem mostrado serviço entre os graúdos, de tal forma que as impressões deixadas junto da equipa técnica liderada por Sérgio Conceição são, sabe O JOGO, muito positivas.

No último fim de semana, os sinais de confiança dados pelo jogador de 21 anos traduziram-se na estreia na Liga Bwin, quando entrou na reta final da goleada (1-4) imposta pelos dragões ao Belenenses, juntamente com o extremo Gonçalo Borges.