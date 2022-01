João Mendes entre os 22 convocados do FC Porto para o jogo com o Estoril

João Mendes, lateral-esquerdo do FC Porto

Jovem lateral-esquerdo integra comitiva dos dragões que rumou a Lisboa.

João Mendes, jovem lateral-esquerdo que tem trabalhado com a equipa principal do FC Porto, foi convocado por Sérgio Conceição e seguiu viagem para Lisboa, esta tarde, juntamente com outros 21 jogadores, entre os quais três guarda-redes.

O treinador dos dragões chamou todos os disponíveis do plantel principal para o encontro de sábado com o Estoril, acrescentando à lista os nomes do canhoto, de 21 anos, e de João Marcelo.

O FC Porto, recorde-se, não pode contar com os lesionados João Mário, Manafá, Pepe e Marcano, assim como Nanu e Zaidu, ao serviço das respetivas seleções na CAN.