João Mário volta sob ameaça de Pepê e Uribe vê o Sporting à distância

Sintomas de febre desapareceram e o lateral-direito pôde marcar presença no arranque da preparação para o clássico

Depois de ter apresentado sintomas de febre nos dois dias que antecederam o encontro com o Portimonense, tudo aponta para que João Mário volte a assumir a titularidade no lado direito da defesa do FC Porto no jogo com o Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O lateral surgiu na segunda-feira no Olival sem quaisquer sinais de doença e foi autorizado a trabalhar normalmente com os companheiros de equipa, até porque os testes para a covid-19 realizados durante este período resultaram sempre negativos.

O internacional sub-21 português deverá "roubar" a posição a Pepê, que a desempenhou no sábado e com resultados bastantes positivos. O brasileiro apresentou-se muito ativo, ameaçando o estatuto do jogador natural de São João da Madeira em desafios em que os dragões assumam uma postura mais ofensiva, numa altura em que Bruno Costa ainda recupera de uma lesão muscular.

A assistência que realizou para um dos golos de Evanilson (4-0), de resto, foi o exemplo mais palpável da capacidade do ex-Grémio para o cumprimento desta função, que em cinco temporadas de Sérgio Conceição no Dragão já tocou a 16 jogadores diferentes.

O recurso a extremos para atuar como lateral-direito, de resto, não é exclusiva de Pepê. O atual dono do lugar também foi um adaptação bem-sucedida de Conceição e começou a ser experimentada na última época. De lá para cá, João Mário acumulou um total de 32 jogos como lateral-direito e, nesta altura, já em o quarto com mais jogos efetuados nessa posição desde a primeira temporada do treinador nos azuis e brancos.

O sub-21 português já superou os 30 de Ricardo Pereira e prepara-se em breve para ultrapassar os 34 de Corona. Pela frente terá apenas os 42 de Maxi e os 67 de Manafá, que não jogará mais em 2021/22, por estar a recuperar de uma intervenção cirúrgica para debelar uma rotura de ligamentos do joelho direito.

Quanto a Pepê, que se estreou na posição no sábado, está no mesmo patamar de Dalot e Carraça, que também só foram titulares um jogo como lateral-direito na era Conceição. Tomás Esteves foi por duas vezes, João Pedro e Layún três, Mbemba cinco, Saravia seis, Bruno Costa sete, Nanu 13 e Militão 15.

Uribe a ver os leões à distância

A recuperação de Uribe para o encontro de quinta-feira, com o Sporting, para a Taça de Portugal, perspetiva-se bastante difícil. Não obstante os esforços realizados pelo internacional colombiano ao longo das últimas semanas, ao ponto de anteontem ter abdicado do dia de folga concedido por Sérgio Conceição no sentido de realizar tratamento, o embate com os leões deve chega demasiado cedo para que possa ser opção.

A rotura muscular sofrida com o Santa Clara requer um período de recuperação a rondar as cinco semanas e, mesmo com recurso à utilização de técnicas associadas à medicina tradicional chinesa, só deverá permitir o regresso do médio a tempo do clássico com o Benfica, agendado para o fim de semana de 7 e 8 de maio.

Com Grujic a exibir-se em bom plano e a conquista do campeonato a um pequeno passo de ser confirmada, a urgência de recuperar Matheus é menor e permite uma recuperação sem pressas.