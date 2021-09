João Mário vinga na lateral direita: "No primeiro momento, não me agradou a ideia"

Em entrevista à Revista Dragões, João Mário falou sobre a adaptação a lateral direito, no FC Porto.

Adaptação a lateral direito: "Na época passada, a partir de certa altura, o mister começou a colocar-me mais como lateral direito nos treinos para ver como reagia e como me comportava. Acho que me consegui adaptar mais ou menos bem e fui trabalhando para merecer uma oportunidade, até que chegou o dia em que o mister apostou em mim. Consegui ajudar a equipa e mostrar que foi uma boa aposta."

O que passou pela cabeça? "No primeiro momento, confesso que não me agradou muito a ideia, pois sempre joguei mais à frente. Adaptei-me à ideia, comecei a assimilar processos da posição e agora sinto-me muito mais adaptado e com mais rotinas. Estou a gostar."

Amor à primeira vista com esse lugar? "Podemos dizer que sim, pois habituei-me melhor do que estava à espera. Senti que poderia ser uma posição à qual não me adaptaria tão bem devido à parte defensiva, mas trabalho todos os dias para me tornar melhor. Tenho a certeza de que vou mostrar o que posso render a jogar nesta posição."

Grandes desafios: "Tive de trabalhar mais a parte defensiva, na qual não era tão bom. Tentei adaptar-me o máximo que pude com a ajuda da equipa técnica, que me deu na cabeça para evoluir nesse aspeto, pois sempre souberam que sou forte a nível ofensivo. Nessa parte nunca tive problemas, mas tive de ajustar a parte defensiva. Essa é a parte que tenho trabalhado mais.

Profundidade dada pelos laterais. É forte nesse aspeto? "Sim, sem dúvida, pois gosto muito de atacar. Sei que nem sempre vamos ter bola para atacar, mas gosto de estar mais encostado à linha e procurar o jogo exterior de forma a potenciar aquilo em que sou forte, como o um contra um e ir à linha e cruzar. É nisso que sou forte e é isso que procuro fazer mais. Gosto de um futebol de profundidade e ofensivo. Estou num clube que quer muito ganhar e isso ajuda-me muito."