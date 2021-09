João Mário sobre Sérgio Conceição: "No início, foi um choque para mim"

João Mário no Marítimo-FC Porto

Declarações de João Mário à Dragões, publicação do FC Porto, sobre o treinador Sérgio Conceição

Importância de Sérgio Conceição: "Desde o primeiro momento em que cheguei à equipa principal que me ajudou muito. Massacrou-me muito para ser melhor dia após dia, mas sinto que estou um jogador completamente diferente, muito mais completo a nível físico e mental. Sem dúvida de que é um treinador que ficará marcado na minha carreira."

A exigência: "Ele é muito exigente. No início, foi um choque para mim, pois nunca tinha tudo um treinador com o nível de exigência dele e com a capacidade de trabalho que ele tem. Acho importante todos os jogadores terem um treinador como ele na carreira para saberem que o futebol não é fácil e que temos de dar muito de nós para podermos singrar."