João Mário: rumor em Itália indica três interessados e valor do possível negócio

Lateral do FC Porto tem mercado, segundo uma informação com origem na imprensa italiana.

A notícia tem origem em Itália e ocupou algum destaque no site do "Corriere dello Sport": João Mário terá o Manchester United, Barcelona e Real Madrid atentos às suas exibições com a camisola do FC Porto.

De acordo com aquela publicação, o agora lateral direito - que nos últimos tempos nem tem sido titular - custaria 12 milhões de euros e Jorge Mendes seria o responsável por um eventual negócio no mercado de verão.

João Mário, 22 anos, leva 36 jogos com a camisola dos dragões esta temporada e fez quatro assistências.