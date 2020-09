João Mário recebe Dragão de Ouro: o agradecimento a Sérgio e uma garantia

Jovem extremo distinguido com o galardão para Atleta Revelação do Ano.

João Mário recebeu esta segunda-feira o Dragão de Ouro Atleta Revelação do Ano. O jovem extremo de 20 anos estreou-se pela equipa principal na última temporada, tendo ajudado à conquista da dobradinha com dois jogos realizados.

"É um sentimento de enorme orgulho e de enorme felicidade receber este Dragão de Ouro das mãos do nosso presidente. Agradeço a toda a estrutura do clube, em particular ao mister Sérgio Conceição, que me deu a oportunidade de estar entre os melhores. Espero poder continuar a ajudar este grande clube a somar cada vez mais vitórias e títulos. Agradeço também à minha família, pois sem eles isto não seria possível", afirmou.



João Mário deixou ainda uma garantia. "Vou dar sempre tudo por este clube, com muito trabalho e dedicação. Espero poder dar muitas alegrias aos nossos adeptos deste grande clube. Quero dar continuidade ao meu percurso no FC Porto, que iniciei há dez anos", rematou.