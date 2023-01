"João Mário? Por colocar essa gente toda é que ele está bem agora"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o FC Porto-Académico de Viseu (3-0), partida relativa às meias-finais da Taça da Liga.

Alterações no onze: "Resultou. Queríamos dar algo diferente à equipa, de certa forma premiar... Não no sentido de dar algo, mas o Veron, num passado recente, teve um comportamento positivo em jogo, depois não jogou tanto. O Danny fez dois golos em Chaves e depois não jogou tanto. Para a mobilidade que queríamos hoje, para o que queríamos provocar no adversário em termos estratégicos, eram estes os jogadores que achava melhor para começar o jogo. Depois os reforços que entraram, entraram muito bem, como é habitual, e conseguimos continuar a provocar erros no adversário, que não são tão visíveis, mesmo com equipas de outra divisão. Os jogadores estão de parabéns. Aqui não há onze titulares, há um grupo de trabalho que está à disposição do treinador para escolher o melhor onze e os outros nove que estão no banco para ganhar os jogos, que é o principal objetivo".

Melhor fase de João Mário: "Por colocar essa gente toda [Pepê, Rodrigo Conceição...] é que ele está bem agora. Os jogadores jogam porque merecem. Sei da qualidade do João. Na nossa vida há momentos de mais qualidade e mais altos e outros não tão bons. E é nesses momentos que temos de ter a capacidade de perceber que para voltar a essa qualidade, que está lá, é intrínseca, - toda a gente sabe a qualidade do João Mário -, é preciso sofrer um pouquinho. E ninguém melhor que esta equipa técnica para fazer sofrer os jogadores".