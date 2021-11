João Mário: "Os nossos treinadores diziam que era como um funil"

Jovem jogador do FC Porto aborda a ascensão no clube, que tem apostado forte na formação.

João Mário é um exemplo da aposta do FC Porto na formação, cotando-se, nesta altura, como um dos habituais titulares no onze dos dragões. Adaptado com sucesso à lateral-direita, o jovem falou à UEFA sobre a ascensão no emblema azul e branco, ao lado de Vitinha.

"Os treinadores diziam que era como um funil. Temos conseguido chegar ao fim do funil, somos muito poucos", afirmou o internacional sub-21 português, falando de um sonho concretizado. "Desde a primeira vez que entrei neste clube, tinha a ambição de chegar ao topo", referiu, antes de mais um jogo da Champions, com o Milan.

"Muito poucos conseguiram [chegar ao fim do funil]. Felizmente conseguimos chegar os dois e agora queremos mais. (...) Está a ser cumprido um sonho, sem dúvida", completou Vitinha.

Confira a entrevista: