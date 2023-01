João Mário: "Hegemonia? Sim, temos todos os títulos..."

Declarações de João Mário após o Sporting-FC Porto (0-2) na final da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Feliz pelo jogo da equipa, era o titulo que faltava e que é importante para a história do clube. É um prémio mais do que merecido para toda a equipa. Agora, é continuar no campeonato para conseguir os nossos objetivos, que é ser campeão."

Motivação: "É uma competição, uma taça... Já estivemos na final e não ganhámos e isso dentro de nós provocou maior motivação. Foi desta, estamos felizes, é mais um titulo. Não interessa que prova é, vamos querer sempre ganhar. É desfrutar e pensar no campeonato a seguir."

Hegemonia com Liga, Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga: "Sim, temos todos os títulos. Esta é uma equipa que luta muito por isso. Estamos habituas e só tem de ser normal para nós. Vamos lutar para revalidar os títulos".