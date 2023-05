João Mário foi ao Olival na folga concedida por Sérgio Conceição

Plantel só regressa esta terça-feira aos treinos, mas o lateral pretende acelerar a recuperação e optou por abdicar do tempo livre

Após a vitória de sábado em Famalicão (4-2), Sérgio Conceição concedeu dois dias de folga ao plantel do FC Porto, mas houve um jogador que optou por abdicar de tempo livre de forma a alimentar a esperança de poder voltar aos relvados antes do ponto final na época. Falamos de João Mário, que, a contas com uma lesão no joelho direito há cerca de mês e meio, marcou na segunda-feira presença no centro de treinos do Olival, para dar seguimento ao regime de tratamento que tem vindo a realizar e, desse modo, acelerar o processo de recuperação.

O lateral-direito não compete desde 7 de abril, dia em que os dragões venceram o rival Benfica por 2-1, no Estádio da Luz. Foi nesse clássico que João Mário voltou à competição após quase um mês de paragem, contudo, minutos após ser lançado por Conceição, ressentiu-se do problema físico e foi obrigado a sair, regressando ao boletim clínico. Há quase duas semanas, antes do duelo com o Casa Pia, o camisola 23 reintegrou os trabalhos com normalidade, mas a sorte voltou a ser madrasta: nova recaída e retrocesso no trabalho até então realizado.

Agora, com apenas mais dois jogos em agenda na presente temporada - o de domingo, ante o V. Guimarães, e a final da Taça, com o Braga - João Mário acalenta o desejo de estar apto pelo menos a tempo de alinhar no Jamor e, em simultâneo, aspirar a um lugar na convocatória da Seleção para o Europeu de Sub-21. Hoje, o regresso do plantel ao trabalho (16h00) poderá fornecer novas pistas.