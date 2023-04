João Mário em tratamento no regresso do FC Porto ao trabalho

Lateral regressou no clássico com o Benfica, mas não durou muito tempo em campo.

O FC Porto começou esta terça-feira a preparar o encontro com o Santa Clara, jogo da ronda 28 do campeonato. Segundo informou o clube no site oficial, João Mário realizou tratamento e é o único nome presente no boletim clínico.

O lateral, recorde-se, debelou uma lesão no joelho direito e voltou às opções de Conceição no clássico com o Benfica, sendo lançado aos 56 minutos. Porém, o regresso durou pouco, uma vez que foi forçado a sair aos 71', fruto de novo problema físico na mesma perna, que o deixou muito queixoso.

A receção ao atual último classificado do campeonato está agendada para as 20h30 de sábado.