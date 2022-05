João Mário e o telemóvel perdido na festa do FC Porto: "O Otávio roubou e deu ao Pepe"

O lateral-direito do FC Porto, João Mário, acabou por descobrir o que sucedeu ao telemóvel que julgou ter perdido na receção no Dragão após a vitória na Luz que garantiu a conquista do título de campeão

"Foi o Otávio que roubou e deu ao Pepe, só me deram no final da festa, quiseram brincar. Eu ali aflito e eles com o telemóvel no bolso", contou João Mário, recordando a história do telemóvel perdido no coreto, depois do jogo na Luz que consagrou o FC Porto como campeão 2021/22.

"Fiquei sentido porque já estava 'meio assim' e depois lembrei-me que o João Mário ficou mal a festa toda, a minha pena foi essa, poderia ter comemorado melhor. Mas o miúdo tem de aprender também, perder o telemóvel na festa, está louco, isso não existe", explicou Otávio na reportagem emitida no Porto Canal.