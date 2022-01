Conceição prepara-se para ter à disposição o habitual dono do lado direito da defesa, terminando com as adaptações recentes. Pepê saiu do Jamor tocado, mas está apto. Três bês mantêm-se ao serviço.

João Mário prepara-se para voltar à competição, um verdadeiro "reforço" de inverno para resolver um dos maiores problemas com que Sérgio Conceição se tem deparado no último mês: o lado direito da defesa.