João Mário e o golo do triunfo nos descontos: "Uma das nossas identidades é essa"

Declarações ao Porto Canal, após a vitória do FC Porto sobre o Farense (2-1), este domingo, no Estádio do Dragão

Análise à vitória do FC Porto: "Jogo difícil, mas sentimos o controlo desde o início. Tivemos muitas oportunidades na primeira parte e fizemos o golo cedo. Continuámos a controlar mas numa bola que eles ganharam no nosso meio-campo ofensivo fizeram um remate e marcaram golo. Na segunda parte quisemos mais do que eles, tivemos oportunidades e o resultado foi merecido."

Crença até ao último suspiro: "Acreditámos muito, uma das nossas identidades é essa: acreditar até ao fim. Eles tentaram levar ao máximo o resultado que lhe interessava, mas conseguimos o golo perto do fim e estamos felizes por estes três pontos importantes."

A ganhar ritmo após paragem prolongada: "Estive muito tempo afastado, mas nos treinos tenho tentado ganhar o ritmo que tinha anteriormente. Tenho de trabalhar cada vez mais, mas sinto-me cada vez melhor. O objetivo é ser mais um a ajudar."