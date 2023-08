"A permanência de quase todo o plantel, custa dinheiro ao FC Porto, há que dizer"

Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Benfica, marcado para esta quarta-feira (20h45)

Estado físico de João Mário e Diogo Costa: "Conto sempre com eles. Hoje fizeram treino integrado condicionado, amanhã treinamos de manha. Espero contar com eles. Não é 100% seguro, com toda a sinceridade. João Mário não joga desde abril, mas se estiver disponível..."

Poucas mudanças no plantel são vantagem? "Fazer balanços não faço. Não é momento para isso, há coisas mais importantes a falar neste momento. Sobre a permanência de praticamente todo o plantel, claro que fico contente. É uma mais-valia e custa dinheiro ao clube, há que dizer. Tirar o chapéu ao esforço que por vezes não é visível. Muitas vezes, a minha felicidade tem a ver com a permanência de alguns jogadores que no ano passado foram protagonistas. O clube faz um esforço grande para manter, há que realçar esse esforço do presidente, nas conversas diárias que tem comigo. Acho que é importante, porque existem rotinas, um ambiente de balneário. É sempre benéfico."