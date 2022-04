João Mário é ausência: confira os onzes de FC Porto e Portimonense

Confira as onzes de FC Porto e Portimonense para o jogo da ronda 30 do campeonato, com início às 20h30.

A ausência de João Mário é a nota de maior destaque no onze do FC Porto para o encontro com o Portimonense. Relativamente ao duelo de Guimarães, na ronda anterior, Conceição faz apenas uma alteração, entrando Evanilson, previsivelmente com Pepê a recuar para o lugar do jovem lateral-direito, que está, inclusive, fora da ficha de jogo.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic, Vitinha e Fábio Vieira; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Galeno, Wendell, Toni Martínez, Fernando Andrade, Loader e Stephen Eustáquio.

Onze do Portimonense: Payam; Moufi, Dacosta, Sana e Lazaar; Anderson, Jocu, Pedro Sá e Carlinhos; Anderson e Fabrício.

Suplentes: Kosuke, Samuel Portugal, Luquinha, Relvas, Paulo Estrela, Diogo, Angulo e Bruno Reis.