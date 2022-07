João Mário e a "tareia" no primeiro dia de estágio: "É importante ter treinos puxados..."

João Mário, lateral-direito do FC Porto, falou à margem do estágio de pré-época dos dragões no Algarve. Declarações ao canal oficial dos azuis e brancos.

Regresso ao trabalho: "O começo é sempre difícil, voltar aos treinos na pré-época custa sempre um bocadinho mais, também porque são sempre mais exigentes. É importante fazermos estes treinos mais puxados no início para ganharmos ritmo outra vez e prepararmo-nos, para encararmos o início de época da melhor forma possível."

Cuidados nas férias: "Tentei sempre manter uma alimentação correta, saudável, procurei fazer algum exercício nas férias, para chegar aqui e o impacto não ser tão grande."

"Tareia" no primeiro dia: "Foi o meu primeiro dia, com três treinos... [risos] Tem de ser uma nota alta, se calhar, de zero a 10, um 8,5."

Ritmo competitivo: "Temos de voltar ao ritmo habitual o mais depressa possível para podermos ter alguma vantagem perante os adversários no início da época. Depende sempre da forma como nos preparamos, mas estamos a trabalhar muito bem, como temos feito em todas as pré-épocas. Vamos procurar continuar a fazê-lo para estarmos a cem por cento no arranque."

Estágio no Algarve: "É sempre bom estarmos todos juntos, em família e a treinar, a fazer o que mais gostamos. É sempre bom vir para estágio, para começarmos a ganhar mais entrosamento entre todos."

Jovens da equipa B integrados: "São jogadores de grande qualidade, como outros que estão aqui, claro que é sempre bom, temos de ajudá-los da melhor forma para se integrarem o mais rapidamente possível. Têm grande qualidade, acho que não haverá problemas nesse aspeto."