João Mário dá o pisca à direita: lateral procura recuperar estatuto da época passada

Pepê e Rodrigo Conceição têm sido os "responsáveis" pela menor utilização de João Mário que ainda só completou quatro jogos em 22/23. Boa entrada com o Mafra abre-lhe as portas do onze em Chaves.

Depois da boa resposta dada na segunda parte do encontro com o Mafra, João Mário procura ultrapassar a concorrência e recuperar o lugar que foi seu durante grande parte da época passada. Conceição gostou da exibição do lateral - "a partir de trás para a frente consegue criar desequilíbrios com alguma facilidade", disse - e isso deve valer-lhe um lugar no onze na deslocação a Chaves, na segunda jornada da Taça da Liga, um jogo que os portistas precisam de vencer para manter intactas as aspirações de atingir os quartos-de-final da competição.

A confirmar-se será a 11ª titularidade do lateral, que, contudo, ainda só completou quatro jogos. Um dado estatístico que resume a montanha russa que tem sido esta temporada para João Mário, em contraste com a anterior em que foi o mais utilizado no lado direito da defesa. Em igual período - ou seja, nos primeiros 23 encontros da época - tinha estado no onze em 17 vezes e completado 12 partidas, somando quase o dobro (1406") dos minutos que apresenta agora (796").