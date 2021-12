João Mário: "Continuamos a nossa caminhada na luta pelo título"

João Mário, no FC Porto-Braga

Declarações de João Mário após a vitória do FC Porto frente ao Braga, 1-0, em jogo da 14ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil, sabíamos a qualidade do Braga, mas estivemos num bom nível, conseguimos marcar um golo que era muito importante. Era muito importante marcar primeiro e soubemos sofrer. Estivemos sempre por cima, tivemos o controlo do jogo e no final acho que a vitória é justa."

O que foi pedido ao intervalo? "Continuar o trabalho que estávamos a fazer na primeira parte bem. Era para continuar a criar oportunidades de golo e fazer o 2-0, que era importante para matar o jogo. Vencemos e continuamos a nossa caminhada na luta pelo título."

Dar o máximo pela equipa: "Senti-me bem fisicamente, dei o máximo para ajudar a equipa a conseguir a vitória, que felizmente conseguimos, feliz por todos, pela entrega e espírito de sacrifício que tivemos."