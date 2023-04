João Mário continua indisponível na véspera da visita a Famalicão

Treino do FC Porto

Lateral direito continua o processo de recuperação à lesão que sofreu no joelho direito, no clássico com o Benfica.

O FC Porto realizou esta manhã o último treino antes da visita a Famalicão, na quarta-feira (20h30), relativa à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com João Mário a manter-se como única baixa nas opções de Sérgio Conceição.

